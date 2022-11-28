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В Орловской области до 2025 года расселят 137 аварийных домов. На эти цели направят более двух миллиардов рублей.

О реализации адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы рассказал руководитель Департамента ЖКХ Григорий Шайкин. Так, до 31 августа 2025 года планируется расселить 137 аварийных многоквартирных домов. Новое жилье получат более трех тысяч жителей региона. Данную программу профинансировали на 2,21 миллиарда рублей.

В этом году по программе переселения было приобретено 172 благоустроенные квартиры. Сейчас идут конкурсные процедуры на покупку еще 20 квартир, которые орловцам передадут в следующем году. Кроме того, собственникам жилых помещений в аварийных домах продолжают выплачивать денежные возмещения.

Также в рамках проекта «Отечественный застройщик» Орел получит 36 квартир до конца текущего года. На компенсацию расходов на расселение аварийного жилья в регионе предусмотрено почти 185 миллионов рублей.