Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле решили проблему с лужей возле главного корпуса ОГУ. На Комсомольской площади установили 295 водоприемных лотков.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее дорога возле главного корпуса Орловского государственного университета имени Тургенева превращалась в озеро после обильных дождей или при таянии снега.

Также благодаря ремонту на противоположной стороне Комсомольской площади появился новый асфальт на площади 9 429 квадратных метров.

Вместе с тем асфальтовое покрытие обновили в Кромском проезде и на улице МОПРа от дома №1А до улицы Комсомольской. На этих двух участках асфальт проложен на площади 9 287 квадратных метров.

В конце минувшей недели все вышеперечисленные объекты улично-дорожной сети прошли приемку.