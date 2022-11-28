Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 13:07

В Орле решили проблему с лужей возле главного корпуса ОГУ

На Комсомольской площади установили 295 водоприемных лотков
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле решили проблему с лужей возле главного корпуса ОГУ. На Комсомольской площади установили 295 водоприемных лотков.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее дорога возле главного корпуса Орловского государственного университета имени Тургенева превращалась в озеро после обильных дождей или при таянии снега.

Также благодаря ремонту на противоположной стороне Комсомольской площади появился новый асфальт на площади 9 429 квадратных метров.

Вместе с тем асфальтовое покрытие обновили в Кромском проезде и на улице МОПРа от дома №1А до улицы Комсомольской. На этих двух участках асфальт проложен на площади 9 287 квадратных метров.

В конце минувшей недели все вышеперечисленные объекты улично-дорожной сети прошли приемку.