Фото: национальный парк «Орловское полесье»

В Орловском полесье оборудуют кемпинговую сеть и велотреки. Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в областной администрации сообщил директор ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» Олег Пригоряну.

По его словам, помимо кемпинга и велотреков, на территории национального парка появится закладка искусственных гнезд и пунктов наблюдения за птицвми.

А для демонстрации вольных зубров в «Орловском полесье» уже обустроили новые телятники, а также подкормочные и смотровые площадки.

Также Пригоряну отметил, что ежегодно в нацпарке создаются новые экологические тропы и места отдыха, а также проводится оперативная реконструкция существующих.

«На территории национального парка в туристический сезон работают более 80 мест отдыха и пять экологических троп. Ежегодно «Орловское полесье» посещают более 60 тысяч туристов», - подчеркнул Олег Пригоряну.