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В Орле директора ООО «Газ Ресурс» оштрафовали за затянувшийся ремонт улицы Горького. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в октябре 2021 года между МКУ «УКХ города Орла» и ООО «Газ Ресурс» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети по улице Горького (от улицы Пролетарская Гора до переулка Костомаровского). Завершить работы подрядчик должен был 30 июня 2022 года. Однако в указанный срок работы не были сданы в полном объеме и не были приняты заказчиком.

В связи с этим в отношении директора по производству подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении, за действие (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика.

- Постановлением и.о мирового судьи судебного участка № 1 Советского района города Орла – мирового судьи судебного участка № 2 Советского района города Орла он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере свыше 630 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Постановление суда вступило в законную силу.