В Орле новый корпус поликлиники №1 построят в районе улицы Паровозной

Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

В Орле новый корпус поликлиники №1 не будут строить на Набережной Дубровинского. Точку в вопросе поставил губернатор Андрей Клычков.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, претензии жителей к размещению поликлиники вбизи Герценского моста обоснованы, справедливы и требуют соответствующей реакции власти. Поэтому самым целесообразным местом под строительство нового здания поликлиники стала территория, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе и улицей Паровозной.

Губернатор отметил, что освоение этой практически пустующей территории позволит избежать рекреационных рисков. К тому же, место находится в высокой транспортной и парковочной доступности, а территория новой поликлиники будет комфортно приближена к новостройкам, развивающимся вдоль Московского шоссе, по окраинам района и в приграничных зонах с Северным районом.

- Это позволит удовлетворить запрос на качественные и доступные медицинские услуги первичного звена и поликлинической помощи, обеспечить ими растущий поток новоселов и жителей отдаленных территорий района, снять перегрузку мощности действующего здания поликлиники. Останавливаемся на этом решении, как наиболее рациональном и компромиссном. Благодарю всех неравнодушных жителей за гражданскую позицию и общественную активность, - заключил Андрей Клычков.

Напомним, власти в областной столице долгое время не могли определиться с выбором места для строительства нового корпуса медучреждения. Работы планировались на переулке Артельном, но из-за транспортной недоступности орловцы высказали свое несогласие.

Затем были выбраны дополнительно три участка: на улице 3-й Курской, 56, территории, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе, а также на улице Герцена, 21. По результатам общественного голосования победу одержал последний вариант. Однако многие горожане не поддержали строительство поликлиники в районе Набережной Дубровинского.