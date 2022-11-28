В Орловской областной клинической больнице провели уникальную операцию на коленном суставе

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской областной клинической больнице впервые выполнили малоинвазивную операцию на сосуде коленного сустава. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Операцию выполнил ведущий рентгенхирург Пермского края Олег Каракулов в рамках мастер-класса на конференции сосудистых хирургов. Он поделился опытом с орловскими коллегами и специалистами из четырех федеральных округов.

Эмболизация коленной артерии может быть рекомендована для эффективного снижения боли у пациентов с тяжелым остеоартритом коленного сустава в тех случаях, когда терапевтические методы бессильны, а оперативное вмешательство проводить рано.

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ООКБ Алексея Середицкого, теперь подобную операцию планируют проводить и в Орле.

- Тем более, что мы к ним готовы: мы уже широко применяем эмболизирующие операции у пациентов гинекологического и урологического профиля, а также при кровотечении из тех сосудов, которые не доступны открытой хирургии, - отметил Алексей Середицкий.