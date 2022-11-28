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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:22

Орловцы могут проверить свои знания о традициях российского казачества

С 8 по 10 декабря жители региона смогут написать Казачий диктант
Ирина КАБАНОВА
Фото: Орловский институт культуры

Фото: Орловский институт культуры

Орловцам предложили написать Казачий диктант. В этом году он будет проходить с 8 по 10 декабря.

Поучаствовать в бесплатной патриотической акции может любой желающий старше 8 лет, независимо от принадлежности к казачеству. Написать диктант онлайн можно на официальном сайте Всероссийского казачьего общества. Для этого необходимо зайти на официальный сайт акции и заполнить анкету участника.

Регистрация начнется 8 декабря в 00:00 часов и закончится 10 декабря в 20:00. Результаты можно будет посмотреть на официальном сайте диктанта с 20:00 10 декабря.

Акция «Казачий диктант» в России проводится третий год. Целью мероприятия является изучение истории, традиций и обычаев российского казачества среди населения страны и членов казачьих обществ.