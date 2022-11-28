В Орле два подростка попали под уголовное дело за угон отечественных легковушек

Фото: Нина Соколова

В Орле два подростка занимались угоном отечественных легковушек. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон).

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. По данным следствия, в октябре 2022 года ночью подростки угнали легковые автомобили отечественного производства в Железнодорожном и Северном районах Орла. В последствии машины были обнаружены на территории города без повреждений. Автомобили вернули владельцам.

- В настоящее время подозреваемые допрошены следователем, они сознались в совершенных преступлениях, - отметили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.