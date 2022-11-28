Фото: пресс-служба администрации Орла

Колхозный мост в Орле хотят отремонтировать к 2026 году. На реконструкцию переправы потратят 367 миллионов рублей.

Такая информация следует из утвержденных мэром Орла Юрием Парахиным параметров муниципальной адресной инвестиционной программы на 2022-2026 годы. На мосту планируют расширить проезжую часть и тротуары, укрепить откосы и благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, Колхозный мост в Орле перекрыт уже больше года, с мая 2021. Прошлым летом проведенная экспертиза показала, что он небезопасный и нуждается не то что в ремонте, а в реконструкции. Ранее стоимость ремонта моста оценивали в 546 миллионов рублей.