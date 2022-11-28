Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Добровольцы с передовой поблагодарили орловцев за помощь и поддержку. Бойцы передали привет землякам и пообещали скоро вернуться домой с победой.

Видеообращение военнослужащих опубликовал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях.

Орловские добровольцы из третьего армейского корпуса десятого танкового батальона в середине ноября получили большую посылку, куда вошли продукты питания, разнообразная теплая одежда, в том числе зимние костюмы и шапки, термобелье, берцы, сапоги, а также медикаменты, спальные мешки, утеплитель, квадрокоптер, различные инструменты, печки, рации, генераторы, тепловики и многое другое. За переданный груз военнослужащие поблагодарили жителей Орловской области.

К благодарности в адрес орловцев присоединился и глава региона. Отдельно губернатор поблагодарил и самих бойцов.

- И от всех жителей региона выражаю слова особой признательности нашим героям-добровольцам, ставшим на защиту мирного неба и нашего будущего. Вы рискуете за возможность жителям страны спать спокойно и остаться единым русским народом, народом-победителем! Низкий вам поклон за вашу самоотверженность и силу духа!, - отметил Андрей Клычков.