В Орловской области произошла страшная авария с пятью пострадавшими и погибшей

Фото: УГИБДД УМВД по Орловской области

Смертельное ДТП случилось вечером 27 ноября рядом с населенным пунктом Дружба в Покровском районе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В районе 81 км автодороги "Орел-Тамбов" 31-летняя водитель автомобиля "Лада Калина" столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем "Лада 111740". От удара последний врезался в "РеноТ4х2" с прицепом, после чего все три машины вылетели в кювет.

В результате аварии водитель автомобиля "Лада Калина" скончалась на месте ДТП, 13-летний мальчик, 7-летняя девочка, 2-летний мальчик и годовалый мальчик, сидевшие в этой машине, получили травмы. В аварии также пострадал 27-летний пассажир автомобиля "Лада 111740".

По информации регионального департамента здравоохранения, скорая помощь Покровской ЦРБ сразу же выехала на место происшествия. Туда же выехали два реанимобиля с анестезиологической бригадой из Орла.

Трое детей, пострадавших в аварии, доставили в НКМЦ имени З.И. Круглой. Еще два человека, по приказу департамента здравоохранения, были доставлены в Ливенскую ЦРБ. Пациенты находятся на личном контроле руководителя учреждения.

Сейчас медработники принимают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших.