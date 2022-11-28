Фото: Свято-Троицкий храм города Орла

Прихожане орловского храма растрогали участников СВО. Бойцы читали детские письма со слезами на глазах.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, прихожане Свято-Троицкого храма Орла собрали посылку для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. В нее вошли беспилотные летательные аппараты, детские письма-треугольники со словами поддержки и рисунками и все необходимое.

В Троицком храме рассказали, что солдаты читали письма от детей со слезами на глазах.

Кроме писем, юные прихожане подготовили для участников СВО медовые пряники с длительным сроком хранения и украсили их резным листом. Бойцы поблагодарили Троицкий храм за оказанную помощь.