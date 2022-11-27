Орловская шахматистка Мария Деминова завоевала серебро на первенстве ЦФО

Мария Деминова набрала 3,5 очка из шести возможных. Фото ЦСП Орловской области.

В ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» прошло первенство Центрального федерального округа по шахматам (блиц). Второе место среди девушек до 19 лет заняла Мария Деминова из Орловской области. Она набрала 3,5 очка из шести возможных. Победила Диана Тариелашвили (Московская область) – 5,5. Третьей финишировала белгородка Елизавета Макаренко (2,5).

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, спортсменки из Орловской области выиграли первенство России по спортивному ориентированию.

Тем временем, Антонина Шмелева выиграла международные соревнования по дзюдо. В финальном поединке она одолела москвичу Александру Бабинцеву. Третьими финишировали Любовь Орлова (Тюменская область) и белоруска Дарья Концевая.