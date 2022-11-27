Фото: Архив "КП"/ Светлана Маковеева

Орловцы собрали более тысячи пар теплых носков для участников СВО. Очередную посылку для бойцов сформировали жители Залегощенского района.

Как сообщает районная газета «Маяк», военнослужащим передадут продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, мяту, варенье, письма от школьников и православную литературу. Также залегощенцы собрали более тысячи пар теплых носков, перчаток, манишек, шарфов и свитеров. А пенсионер из деревни Станы Моховского сельского поселения Иван Фролов передал бойцам 70 килограммов меда.

Часть груза отправится в 200-ю отдельную мотострелковую бригаду ВС РФ в зону СВО, а часть – в военный госпиталь Белгородской области.