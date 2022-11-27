Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 ноября 2022 6:28

В Мценске автобус протаранил торговый павильон

ДТП произошло утром 26 ноября
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба УМВД по Орловкой области

Фото: пресс-служба УМВД по Орловкой области

В Мценске автобус протаранил торговый павильон. ДТП произошло утром 26 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Предварительно установлено, что в районе дома №192 А по улице Тургенева 50-летний водитель ПАЗ, не учел погодные условия, не справился с управлением и въехал в торговый павильон.

В результате ДТП 43-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения. Женщину доставили в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.