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В Орловской области из-за ОРВИ классы отправляют на карантин. В регионе растет заболеваемость вирусной инфекцией.

Об этом в интервью телеканалу «Первый областной» рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Фролова. По ее словам, среди детей от 7 до 14 лет заболеваемость ОРВИ выросла на 29,1%.

- Есть образовательные учреждения, в которых дети по отдельным классам уходят на определенный период (на карантин), - отметила Фролова.

К слову, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора заявила, что число заболевших ОРВИ возросло во всех возрастных группах, а не только среди детей и подростков.