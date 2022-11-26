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НовостиОбщество26 ноября 2022 10:16

ДК «Железнодорожников» в Орле отремонтирует калужская компания

Работы должны завершить до 1 мая 2023 года
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ирина Кабанова

Фото: Ирина Кабанова

Фото: Ирина КАБАНОВА

В Орле подведены итоги конкурса по определению подрядчика для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Дворец культуры железнодорожников». Как следует из документации на сайте Госзакупок, работы выполнит калужская организация ООО «Строительный альянс».

Стоимость контракта составляет 16,4 миллионов рублей. За эти деньги в здании должны будут отремонтировать кровлю и установить системы ее обогрева и водостоков.

Работы должны завершить до 1 мая 2023 года.