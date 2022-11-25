Спортсменки из Орловской области выиграли первенство России по спортивному ориентированию

Наши девушки праздновали победу в дисциплине «кросс-эстафета-2 человека» на дистанции 1600 метров. Фото со страницы "БУ ОО ЦСП г. Орел" в VK.

В дисциплине «кросс-эстафета-2 человека» на дистанции 1600 метров победу праздновали орловские спортсменки Анна Фомичева и Маргарита Баранчикова. Тренируются девушки у Оксаны Алтуниной.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, Антонина Шмелева победила на международных соревнованиях по дзюдо.

Тем временем, орловцы завоевали девять медалей на всероссийском турнире по айкидо. А орловские баскетболисты дважды победили туляков. Теперь 3 – 4 декабря наши парни сыграют дома с липецким «Грин Хилл». Первая встреча начнется в 18:00, вторая – в 12:00.