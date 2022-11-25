Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле открыли мемориальную доску погибшему в СВО Никите Матюшеву. Орловец погиб 22 марта 2022 года при исполнении воинского долга.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Мемориальная доска в память о гвардии младшем сержанте Никите Матюшеве установлена

на фасаде школы №39 имени Фридриха Шиллера.

На мероприятии открытия памятной доски присутствовала мать орловца Татьяна Владимировна. Она рассказала присутствующим, каким был её сын.

«У него было много друзей, даже в армии он со всеми подружился. Он много улыбался и не унывал. Мы не знали, что наш сын поехал на передовую, потому что он никогда не хотел меня расстраивать. Вы должны помнить, что они погибают за нас с вами. Чтобы мы не знали ужасов войны. Помните об этом», - процитировала женщину пресс-служба администрации Орла.