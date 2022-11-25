В Орловской области за день от коронавируса вакцинируются около 700 человек

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В Орловской области за день от коронавируса вакцинируются порядка 700 человек. Прививки делают в 31 медорганизациях региона.

О ходе вакцинации в Орловской области рассказал руководитель департамента здравоохранения Игорь Петчин на заседании регионального оперштаба. Так, на сегодняшний день вакцинация против COVID-19 проводится в 31 медицинской организации. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 4%, а по стране в целом – 5,1%.

На Орловщине уже вакцинировались более трех тысяч подростков. Первую дозу вакцины получили свыше 1500 молодых орловцев, а полностью закончили прививаться 1435 человек.

По информации областного правительства, на совещании профильным департаментам было поручено организовать системную вакцинацию в коллективах учреждений и организаций. В ближайшее время штабы по вакцинации пройдут на территории всех муниципальных образований.