Фото: Ольга Супонева

Бюджет Орла на 2023 год обсудят на публичных слушаниях. Они пройдут 8 декабря.

Такое решение было принято депутатами на сегодняшнем заседании городского Совета. Публичные слушания по проекту бюджета Орла на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов состоятся 8 декабря 2022 года в 16.00 часов в большом зале администрации города.

- Желающие смогут подать свои предложения по обсуждаемому вопросу до 7 декабря 2022 года (включительно) по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов или по адресу электронной почты gorsowet@orel.ru, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.