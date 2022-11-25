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Орловец добился страховой выплаты за смерть жены через прокуратуру. Женщина умерла от коронавируса, которым заразилась на работе.

Супруга жителя областного центра работала медсестрой в местной больнице. В июле прошлого года на работе женщина заболела ковидом. К сожалению, позже она скончалась от вируса. В связи с этим ее муж обратился в суд за страховой выплатой и компенсацией морального вреда. По законодательству смерть медработника, инфицированного COVID-19 при выполнении трудовых обязанностей, является страховым случаем. Но в суде орловец получил отказ.

Тогда за дело взялась прокуратура. С решением ведомство не согласилось и направило апелляционное представление в областной суд. Там коллегия по гражданским делам удовлетворила представление прокурора.

- В результате вмешательства прокуратуры смерть медицинского работника была признана страховым случаем, как наступившая в результате профессионального заболевания, за мужчиной признано право на получение единовременной страховой выплаты в размере миллиона рублей. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Орловской области.