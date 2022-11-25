Фото: Архив "КП"/ Алексей Булатов

В Орле утвердили льготы для семей полицейских и росгвардейцев, участвующих в СВО. Меры социальной поддержки согласовали на сессии горсовета.

Так, депутаты решили распространить муниципальные меры социальной поддержки, действующие в областном центре, на семьи сотрудников полиции и росгвардии.

Теперь члены семьи сотрудников данных ведомств будут получать компенсацию оплаты лифта, проезда в общественном транспорте, бесплатное питание детей в пришкольных лагерях, первоочередное право на зачисление в детский сад, ясли и в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования.

- Меры поддержки в основном расчитаны на период участия в СВО. В случае гибели участника СВО за его семьей останется право на освобождение от платы за детсад на весь период его посещения ребенком. А право на первоочередное устройство детей в детсады и учреждения дополнительного образования останется у семьи участника СВО и после его возвращения из зоны спецоперации, - уточнили в пресс-службе городского совета.

По словам заммэра Орла Алексея Степанова на исполнение этих льгот понадобится около 100 миллионов рублей в год.