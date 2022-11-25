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Орловские управляющие организации задолжали более 600 миллионов рублей за электроэнергию. Поставщикам энергоресурсов выплатили долг после прокурорских проверок.

Особое внимание на соблюдение законодательства при расчетах с поставщиками энергоресурсов органы прокуратуры уделили в период отопительного сезона. В ходе проверок выяснилось, что некоторые управляющие организации Орловской области, которые обслуживают многоквартирные дома, жилищно-коммунальные предприятия, бюджетные учреждения, имеют задолженности за электроэнергию. При этом рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями они не торопятся.

- По результатам проверок в этой сфере в текущем году прокурорами внесено 175 представлений, к административной ответственности привлечено 4 должностных лица. В результате принятых мер в ноябре текущего года погашено более 100 миллионов рублей долга за электроэнергию, - сообщили в региональной прокуратуре.

В общей сложности за этот год после вмешательства прокуратуры должники выплатили поставщикам энергоресурсов более 630 миллионов рублей.