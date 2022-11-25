Директору «Унистрой-Орел», обманувшему дольщиков, не удалось оспорить приговор суда

Фото: Ольга Супонева

Орловский облсуд оставил без изменений приговор приговор экс-руководителю ООО «Унистрой-Орел» Дмитрию Солнцеву. Об этом сообщает пресс-служба Орловского облсуда.

Районный суд признал Солнцева виновным в хищении 67 миллионов рублей у дольщиков. Экс-директор «Унистрой-Орел» с приговором не согласился и подал апелляцию.

Суд установил, что Солнцев действуя в составе группы лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности, не имея намерений исполнить в предусмотренный договорами участия в долевом строительстве срок обязательства по постройке многоквартирного жилого дома обманом похитил привлеченные денежные средства 71 гражданина на общую сумму 67 миллионов 879 тысяч 332 рубля 80 копеек.

Суд решил оставить приговор районного без изменения. За мошенничество в отношении дольщиков Солнцев проведет в колонии общего режима 6 лет, а также выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что данное уголовное дело было возбуждено в августе 2020 года и расследовалось Следственной частью Следственного управления УМВД России по Орловской области.