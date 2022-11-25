Фото: Архив "КП"/Алексей Овчинников

На Орловщине выявили еще один очаг АЧС. Карантинный участок находится в Дмитровском районе.

Указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях региона подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов.

Согласно документу, эпизоотическим очагом АЧС считается участок, на котором расположен комплекс сооружений «Мираторг-Курск». Территории, прилегающие к этому участку в радиусе 20 километров признаны угрожаемой зоной. Помимо десятка населенных пунктов в ней оказался и город Дмитровск.

В зону наблюдения включены населенные пункты Сосковского, Шаблыкинского, Кромского и Троснянского районов.