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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:42

Орловский школьник стал призером всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Юный орловец Вадим Ветров учится в 9 классе Ломовской школы
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба регионального правительства

Фото: пресс-служба регионального правительства

Орловский школьник стал призером всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Юный орловец Вадим Ветров учится в 9 классе Ломовской школы.

Об успехах школьника из Залегощенского района рассказали в правительстве области. Ранее Вадим Ветров вышел в финал всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту, проявив себя в решении реальных задач индустрии.

На заключительном этапе 42 финалиста решали задачи по машинному обучению: разрабатывали рекомендательную систему и проводили многоуровневую классификацию изображений. По итогам этого испытания орловец стал третьим призером олимпиады.

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы России. Награждение состоится в декабре.