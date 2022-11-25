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В Орловской области зарегистрировали более 180 случаев коронавируса за неделю. Активность COVID-19 в регионе остается низкой.

На минувшей неделе в Орловской области выявили 185 случаев новой коронавирусной инфекции. Эти показатели на 34 % превысили статистику предыдущей недели. Но, вместе с тем, активность эпидемического процесса коронавируса низкая.

В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области отметили, что самой эффективной мерой профилактики тяжелого течения новой коронавирусной инфекции является вакцинация, которая особенно показана определенным группам риска. В них входят люди в возрасте 60 лет и старше, те, у кого есть сердечно-сосудистые и хронические заболевания, сахарный диабет.

На территории области по-прежнему продолжаются противоэпидемические мероприятия. Ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор.