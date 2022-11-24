Орловская спортсменка выиграла международные соревнования по дзюдо

Антонина Шмелева (вторая слева). Фото состраницы "Тверьlзюдо" в VK.

В Челябинске состоялись международные соревнования по дзюдо «Памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Г. Веричева». В весовой категории 78 кг среди женщин победу праздновала Антонина Шмелева, выступающая параллельным зачетом за Орловскую и Тверскую области. В финальном поединке она одолела москвичу Александру Бабинцеву. Третьими финишировали Любовь Орлова (Тюменская область) и белоруска Дарья Концевая.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, орловцы завоевали девять медалей на всероссийском турнире по айкидо.

Тем временем, орловские баскетболисты дважды победили туляков. Теперь 3 – 4 декабря наши парни сыграют дома с липецким «Грин Хилл». Первая встреча начнется в 18:00, вторая – в 12:00.