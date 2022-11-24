Фото: Ирина Кабанова

В Орловской области продуктовый набор с социально значимыми товарами стал дешевле. За два месяца цена снизилась на 0,1%.

На сегодняшний день набор из 24 видов социально значимых продовольственных товаров составляет 4606, 92 рублей. Этот показатель снизился почти на пять рублей за два месяца.

На потребительском рынке гречка стала дешевле на 20 %, сахар – на 13%, подсолнечное масло – на 4 %. Также подешевела мороженая рыба и баранина. Еще упали средние розничные цены на яблоки, репчатый лук, картофель, капусту и морковь. А вот цены на куриные яйца начинают расти.

По информации правительства Орловской области, врио губернатора Вадим Соколов поручил максимально удовлетворить потребности орловцев в продуктах питания и товарах по доступным ценам в преддверии приближающихся новогодних и рождественских праздников.