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В муниципалитетах Орловщины проведут занятия по гражданской обороне. Основное внимание будет уделено порядку действий населения по сигналу «Внимание всем!», укрытию населения, организации эвакуации.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Орловской области Сергей Гладков на совещании с главами муниципальных образований. По его словам, занятия будут проводиться с работниками органов, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС, работниками администраций муниципалитетов и организаций, консультантами учебно-консультационных пунктов по ГОЧС, руководителями приемных эвакуационных пунктов и пунктов временного размещения, а также с неработающим населением.

Первые уроки пройдут уже завтра, 25 ноября, в Хотынецком и Шаблыкинском районах. Затем занятия проведут в Дмитровском и Троснянском районах – 28 ноября, в Глазуновском и в Малоархангельском районах − 29 ноября, в Колпнянском и Должанском районах – 30 ноября.

Кроме того, с жителями муниципалитетов проведут разъяснитеьные беседы и научат оказанию первой помощи.