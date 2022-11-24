Фото: Ольга Супонева

В Орловской области двум сотрудникам ГИБДД предъявлено обвинение в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствием установлено, что заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и экс-заместитель начальника организационно-аналитической работы того же управления, будучи доцентами кафедры одного из вузов, ввели руководство высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием.

Вместе с тем обвиняемые не проверяли и не оценивали знания у курсантов, и не исполняли другие возложенные на них трудовые обязанности, тем самым похитили денежные средства учебного заведения на суммы свыше 363 тысяч рублей и свыше 142 тысяч рублей.

В результате расследования уголовного дела получены достаточные данные, позволившие предъявить каждому из сотрудников окончательное обвинение в мошенничестве.

- Принято решение об увольнении заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области со службы в органах внутренних дел. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.