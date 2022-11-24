Фото: Нина Соколова

За неделю в Орловской области выросла заболеваемость острыми респираторными инфекциями. В регионе по-прежнему продолжается прививочная кампания против гриппа.

О росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Его зафиксировали на минувшей неделе. Так, прирост по области составил 7,8%, а по городу Орлу - 10%.

На сегодняшний день в регионе продолжается вакцинация против гриппа. Уже привились более 250 тысяч орловцев, из которых более 57 тысяч – дети. Это составило 35 % от общей численности населения.

Прививки жителям области делают в поликлиниках, фельдшерско- акушерских пунктах по месту жительства, детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.