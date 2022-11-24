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Орловскую прокуратуру призвали не допустить повышения тарифов на проезд. Обращение в надзорное ведомство направила Федерация профсоюзов Орловской области.

В своем обращении профсоюзы региона отреагировали на анонсированное подорожание стоимости проезда в общественном транспорте. Инициаторами повышения цены выступили перевозчики. С декабря тариф подорожает на 2 рубля. Таким образом, стоимость проезда с помощью безналичного расчета составит 22 рубля, а в случае оплаты наличными – 25 рублей.

Профсоюзы региона отметили, что вопрос увеличения тарифа на проезд в общественном транспорте Орла не рассматривался на заседаниях Орловской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и не прорабатывался с профсоюзной стороной. В то же время орловские профсоюзы неоднократно выступали категорически против повышения тарифа на проезд, считая недопустимым такое повышение в нынешних условиях.

- Повышение стоимости проезда с 1 декабря 2022 года приведет к росту социальной напряженности в обществе. Тем более, что население города все больше недовольно существенным снижением качества пассажирских перевозок в городе: в часы пик транспорт идет заполненным до отказа, а после 19.00 добраться из любого конца Орла становится существенной проблемой из-за отсутствия автобусов, - отметили авторы обращения.

Учитывая сложную экономическую и социальную ситуацию в период специальной военной операции и ряд других факторов, Президиум Федерации профсоюзов Орловской области выступил категорически против повышения тарифов и попросил разобраться в ситуации прокуратуру.