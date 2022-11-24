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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:14

В Орловской области появился департамент физкультуры и спорта

Постановление о его создании подписал губернатор Андрей Клычков
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области появился департамент физкультуры и спорта. Постановление о его создании подписал губернатор Андрей Клычков.

Новый орган власти займется разработкой предложений, проектов правовых актов, договоров, соглашений и других документов, разработкой и реализацией государственных программ, проведением и организацией соревнований и участием в подготовке программ развития видов спорта.

Кроме того, в полномочия депертамента физической культуры и спорта войдет утверждение перечня проводимых в регионе значимых официальных соревнований и календарного плана официальных спортивных мероприятий.

Руководить департаментом будет начальник регионального управления физической культуры и спорта Алексей Берестов.