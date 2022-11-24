Фото: пресс-служба регионального правительства

На Орловщине нашли работу более полутысячи беженцев из Донбасса и Украины. Доступными остаются еще около тысячи вакансий.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работодателям требуются повара и кухонные рабочие, водители и механизаторы, наладчики оборудования и операторы линий, слесари ремонтники и станочники, лаборанты и крановщики, токари и электромонтеры, инженеры и менеджеры, швеи и бухгалтеры, медики и работники допобразования. Также беженцам доступны вакансии с жильем. В настоящее время свободно 160 таких мест.

Работу вынужденные переселенцы могут найти как в Орле, так и в районах области. Так, в Колпнянском районе потребительское общество приглашает на работу поваров, в Свердловском – официантов. В Новосиле школа ищет учителей географии, музыки, иностранных языков, а также дефектолога и социального педагога, а районная больница – экономиста, фельдшера, невролога, педиатра, хирурга, терапевта.

- На сегодняшний день в Орловской области заняты свыше 550 граждан, прибывших в регион с территорий Украины и Донбасса, - отметили в пресс-службе.

Информацию о вакансиях собирает областная служба занятости. Ознакомиться с ними можно по ссылке.