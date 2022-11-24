Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области
В Мценске иномарку занесло в кювет. Водитель автомобиля попал в больницу.
Об сообщает региональная Госавтоинспекция. ДТП случилось вечером 23 ноября во Мценске. В районе дома №3 по улице Автомагистраль 26-летний автомобилист не рассчитал скорость, не учел погодные условия и съехал с дороги в кювет.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали
Всего за прошедшиесутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 аварий, среди которых одно ДТП с пострадавшими.