Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

В Мценске иномарку занесло в кювет. Водитель автомобиля попал в больницу.

Об сообщает региональная Госавтоинспекция. ДТП случилось вечером 23 ноября во Мценске. В районе дома №3 по улице Автомагистраль 26-летний автомобилист не рассчитал скорость, не учел погодные условия и съехал с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали

Всего за прошедшиесутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 аварий, среди которых одно ДТП с пострадавшими.