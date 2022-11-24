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Орловские власти отказались от капремонта домов на Ленина в пользу нужд мобилизованных. На закупку необходимых военнослужащим вещей направили 100 миллионов рублей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал губернатор Андрей Клычков.

- Не согласен с тем, что регионы помогают исходя из свои бюджетов. Но регионы все разные, есть дотационные регионы. Чтобы осуществить закупку для мобилизованных, мы срезали одну из городских программ, а конкретно – реконструкция центральной улицы Орла. Улица Ленина в 2023 году должна была быть реконструирована, и мы просто 100 млн рублей с этой программы забрали, - поделился Клычков.

По словам главы региона, работа над всеми остальными программами продолжается.

Напомним, ранее орловского губернатора попросили увеличить региональную выплату мобилизованным. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей. Руководитель регионального подразделения эсеров Руслан Перелыгин предложил поднять выплату до 100 тысяч рублей.