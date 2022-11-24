Фото: администрация Орла

В Орле рядом с «Родиной» может появиться кольцевая развязка. Кольцо планируют создать на пересечении улиц Московской, Герцена и Трамвайного переулка.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Публичные слушания по проекту начались 18 ноября и закончатся 7 декабря. По итогу обсуждений будет принято решение о строительстве кольца.

Согласно документации, кольцевая развязка предполагает две полосы шириной 3,5 метра каждая.

Принять участие в обсуждении проекта могут все желающие. Обсуждение пройдет 7 декабря в градостроительном зале управления градостроительства администрации города Орла в 16:00.