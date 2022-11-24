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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:26

В Орле рядом с «Родиной» может появиться кольцевая развязка

Кольцо планируют создать на пересечении улиц Московской, Герцена и Трамвайного переулка
Ирина КАБАНОВА
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Орле рядом с «Родиной» может появиться кольцевая развязка. Кольцо планируют создать на пересечении улиц Московской, Герцена и Трамвайного переулка.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Публичные слушания по проекту начались 18 ноября и закончатся 7 декабря. По итогу обсуждений будет принято решение о строительстве кольца.

Согласно документации, кольцевая развязка предполагает две полосы шириной 3,5 метра каждая.

Принять участие в обсуждении проекта могут все желающие. Обсуждение пройдет 7 декабря в градостроительном зале управления градостроительства администрации города Орла в 16:00.