Орловцы завоевали девять медалей на всероссийском турнире по айкидо

За «Кубок Черноземья-2022» боролись 70 спортсменов из пяти регионов страны. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

На стадионе «Трудовые резервы» состоялись всероссийские соревнования по айкидо «Кубок Черноземья-2022». Участвовали 70 спортсменов из пяти регионов страны.

В личном зачете орловцы восемь раз поднимались на пьедестал почета. В их активе одна золотая награда, две серебряных и пять бронзовых.

Победу в категории кихон-вадза отпраздновала Мария Мандриченко. Два вторых места также на счету Марии – в категории дзюи-вадза в групповом и парном разрядах. Третьими в своих возрастных категориях финишировали – Иван Мишин (2, кихон-вадза, дзюи-вадза), Кристина Ступишина (кихон-вадза), Виктория Бышова (кихон-вадза) и Максим Трофимов (дзюи-вадза).

В командном зачете сборная Курской области финишировала первой, вторыми стали белгородцы, третьими – орловцы.