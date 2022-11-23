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В Орловской области сироте предоставили положенное жилье после вмешательства прокуратуры. Права на получение квартиры восстанавливали через суд.

Нарушение жилищных прав детей-сирот выявила Ливенская межрайонная прокуратура. Жительница района, оставшаяся без попечения родителей в малолетнем возрасте, была поставлена на учет по обеспечению жилым помещением еще в 2019 году. Девушка достигла совершеннолетия, но положенную квартиру так и не получила.

- В целях восстановления нарушенных прав сироты прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Ливенского района предоставить ей благоустроенное жилье. Требования суд удовлетворил, - отметили в прокуратуре Орловской области.

В результате жилищные права жительницы Ливенского района полностью восстановили и предоставили ей благоустроенную квартиру.