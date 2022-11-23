Фото: Нина Соколова

Три орловчанки перевели телефонным мошенникам почти два миллиона рублей. Звонившие говорили женщинам, что их сбережениям грозит опасность.

Дистанционные мошенники не дремлют и продолжают обманывать доверчивых жителей региона. За несколько дней на удочку аферистов попались сразу три орловских пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 72-летняя жительница Советского района поверила звонившим, которые предложили ей обезопасить сбережения. После выполнения всех рекомендаций женщина лишилась 400 тысяч рублей. По такой же схеме мошенники обманули еще одну орловчанку. Им она перевела 500 тысяч рублей. А в Заводском районе Орла 71-летняя пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей.

По всем фактам сотрудники полиции возбудили уголовные дела. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступлений.