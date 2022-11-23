Фото: пресс-служба УМВД по Орловской области

В Орле поймали закладчика со ста граммами марихуаны. Мужчину заключили под стражу.

33-летнего жителя областного центра полицейские задержали в Советском районе. Оперативники нашли у него пакет с множеством свертков, перемотанных изолентой. Находки отправили на исследование.

В Экспертно-криминалистическом центре подтвердили, что в 41 свертке было расфасовано около 103 граммов марихуаны. Сотрудники полиции установили, что запрещенное вещество предназначалось для распространения через тайники-закладки.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере на орловца завели уголовное дело. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.