Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Бойцы спецназа поблагодарили орловских школьников за их письма.

Военные признались, что гордятся подрастающим поколением.

Видеообращение бойцов спецназа Росгвардии опубликовал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Военнослужащие передали землякам приветы и слова благодарности за неослабевающую поддержку. Отдельные слова благодарности спецназовцы сказали учащимся школы №12, которые написали и передали военнослужащим свои письма.

- Военные гордятся подрастающим поколением, а мы гордимся нашей армией, восхищаемся мужеством и отвагой доблестных орловских воинов. На таких примерах настоящих мужчин, готовых в любую минуту встать на защиту своего дома, своей страны и семьи теперь растут дети, воспитываются новые поколения, а по сути, закладывается основа будущего Родины, - отметил губернатор.

Глава региона также поблагодарил жителей, участвующих в сборе «посылок солдатам», за их вклад в "большое и благородное дело".