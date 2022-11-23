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В Орловской области два человека заболели свиным гриппом. Заболевшие не были привиты от вирусной инфекции.

Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Яшкина в эфире «Радио России. Орел».

По словам Яшкиной, в одном случае течение гриппа осложнилось внебольничной пневмонией. Заболевшему потребовалась госпитализация.

Начальник отдела эпидемиологического надзора со ссылкой на прогноз ВОЗ отметила, что в этом сезоне ожидается высокая заболеваемость гриппом даже по сравнению с доковидными эпидсезонами.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в регионе уже привито более 185 тысяч орловцев, это 26% от общего количества. Прививочная кампания продолжается.