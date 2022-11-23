Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 13:21

Орловец, угрожавший знакомой обрезом, оказался на скамье подсудимых

По решению суда мужчина отправится за решетку на четыре года
Нина СОКОЛОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловец, угрожавший знакомой обрезом, оказался на скамье подсудимых. По решению суда мужчина отправится за решетку на четыре года.

Прошлой зимой житель Глазуновского района из-за личных неприязненных отношений стал запугивать свою знакомую. Сначала в ход пошел обрез охотничьего ружья, из которого мужчина выстрелил в ее присутствии, а затем перезарядил. После он заставил пойти женщину к себе домой, где продолжил ей угрожать расправой и сожжением.

За угрозу убийством, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия правоохранители возбудили уголовное дело. В суде районная прокуратура поддержала гособвинение по данному делу.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, - сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Орловской области.