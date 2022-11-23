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Орловец, угрожавший знакомой обрезом, оказался на скамье подсудимых. По решению суда мужчина отправится за решетку на четыре года.

Прошлой зимой житель Глазуновского района из-за личных неприязненных отношений стал запугивать свою знакомую. Сначала в ход пошел обрез охотничьего ружья, из которого мужчина выстрелил в ее присутствии, а затем перезарядил. После он заставил пойти женщину к себе домой, где продолжил ей угрожать расправой и сожжением.

За угрозу убийством, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия правоохранители возбудили уголовное дело. В суде районная прокуратура поддержала гособвинение по данному делу.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, - сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Орловской области.