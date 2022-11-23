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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:30

Орловским участникам СВО засчитают страховой стаж в двойном размере

Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
Ирина КАБАНОВА
Фото: Архив "КП"/Алексей Булатов

Фото: Архив "КП"/Алексей Булатов

Стаж для страховой пенсии мобилизованных будут засчитывать в двойном размере. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

По словам премьер-министра, такой же расчет будет применяться при назначении досрочной пенсии для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере или на вредных производствах.

Вместе с тем Правительство поддержало законодательную инициативу Госдумы, согласно которой для военных пенсионеров, желающих вернуться в вооруженные силы, сохранится размер получаемой пенсии, если на спецоперации они займут должность с меньшим окладом.