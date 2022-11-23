Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В Орле открылся сезон падений на льду. Травмпункт больницы имени Семашко начал прием первых поскользнувшихся орловцев.
Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, первый случай падения на льду в этом сезоне зафиксирован сегодня, 23 ноября.
В связи с этим травматологи призывают орловцев не торопиться при ходьбе, не бежать за транспортом и при необходимости надевать нескользящие накладки на обувь.
- Если падения и травмы все-таки не удалось избежать, то медлить не стоит, нужно обратиться в травмпункт. Если травма передвигаться самостоятельно не позволяет, то вызвать скорую, - рекомендовали в депздраве.
К слову, рекордное количество обращений в сутки по случаям падения на льду на Орловщине было зафиксировано после ледяного дождя 10 лет назад. Тогда в травмпунты обратились 134 человека.