Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орле открылся сезон падений на льду. Травмпункт больницы имени Семашко начал прием первых поскользнувшихся орловцев.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, первый случай падения на льду в этом сезоне зафиксирован сегодня, 23 ноября.

В связи с этим травматологи призывают орловцев не торопиться при ходьбе, не бежать за транспортом и при необходимости надевать нескользящие накладки на обувь.

- Если падения и травмы все-таки не удалось избежать, то медлить не стоит, нужно обратиться в травмпункт. Если травма передвигаться самостоятельно не позволяет, то вызвать скорую, - рекомендовали в депздраве.

К слову, рекордное количество обращений в сутки по случаям падения на льду на Орловщине было зафиксировано после ледяного дождя 10 лет назад. Тогда в травмпунты обратились 134 человека.