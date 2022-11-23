Экс-глава Корпорации развития Орловской области Николай Шин получил штраф за проигнорированное обращение. Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Установлено, что в ноябре 2021 года в адрес АО «Корпорация развития Орловской области» поступило обращение генерального директора ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов».

- В нарушение требований федерального законодательства, регламентирующего вопросы рассмотрения обращений, указанное обращение в 30-дневный срок не рассмотрено, ответ заявителю в письменной форме своевременно не направлен, - сказано в сообщении ведомства.

В отношении экс-руководителя АО «Корпорация развития Орловской области» возбуждено административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений.

Суд привлек Николая Шина к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, Николай Шин покинул корпорацию 10 августа этого года. Совет директоров удовлетворил его просьбу об увольнении по собственному желанию и назначил нового руководителя. Он был директором с апреля 2021 года.