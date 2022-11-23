Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Орловские волонтеры шьют тактические носилки для участников СВО.

На производстве трудятся около 50 человек.

23 ноября волонтерский центр «Золотые Руки Ангела» на Полесской посетил губернатор Андрей Клычков. Впечатлениями глава региона поделился в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, волонтеры центра организовали производство тактических носилок для фронта. Кроме того, они изготавливают специальные окопные блиндажные свечи, стропы, балаклавы,и передают в расположение действующих боевых подразделений.

На производстве задействованы около 50 человек. Они трудятся в две смены и практически круглосуточно готовят эвакуационные комплекты и носилки для бойцов СВО.

- Мы обсудили общие вопросы. Предложили им новое помещение, которое они также могут использовать для расширения своего производства. Вместе сходили и посмотрели помещение - их устраивает. Обязательно продолжим поддерживать центр, держать связь, окажем финансовое содействие в приобретении материалов. Так работает наша Орловщина, в единстве и солидарности на благо Родины и её будущего, - отметил Андрей Клычков.